الاحتفال بتخريج 12 شركة ناشئة من حاضنة «ابني» بمجمع برج العرب الإبداعي

نظمت «اتصال»، بمشاركة ممثلين من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حفلًا ضخمًا لتخريج الدفعة الثانية من حاضنة «ابني» في مجمع برج العرب الإبداعي، الذي ضم 12 شركة ناشئة، في عدة مجالات أبرزها: العلاج عن بعد، الروبوتات، الزراعة، الصحة النفسية.

ونجحت اتصال في تقديم أول Standup-Tech للشركات الناشئة، استطاعت فيه نقل الخبرات والمعارف لرواد الأعمال المشاركين في هذا الحدث.

وأعرب المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس ادارة «اتصال»، عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه الشركات المحتضنة داخل مجمع برج العرب الإبداعي، الذي يمثل شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي، والخاص، والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن اتصال مستمرة في تحقيق النجاحات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لهذه الشركات.

تدريب وتسويق واستشارات قانونية

أضاف مجاهد، أن مجمع برج العرب الإبداعي، لم يقتصر دوره فقط على توفير الدعم المالي للشركات الناشئة، بل قدم لهم حزمة أخرى من الخدمات، أبرزها: التدريب والاستشارات والتسويق والاستشارات القانونية.

وضمت قائمة الشركات الـ12، التي تم تخريجها كل من:ignoTech - AMica - Astor Lab - Cad Rides ، Continuity - Helfex robotics - Akoub - Neuroal Trowix - Insala - Vortex Academy.