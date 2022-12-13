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خبير عالمي في الجهاز الهضمي والمناظير بـ«المعادي العسكري»

كتب:

محمد مجدي
02:37 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور - تكساس - بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 31 ديسمبر، حتى 6 يناير المقبل.

وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، للاستعلام: 01200202095.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.