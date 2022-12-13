خبير عالمي في الجهاز الهضمي والمناظير بـ«المعادي العسكري»

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور - تكساس - بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 31 ديسمبر، حتى 6 يناير المقبل.

وتستقبل المستشفى حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، للاستعلام: 01200202095.