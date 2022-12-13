مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بعنوان «قادرون بدون لكن»، والتي نظمتها وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع مكتبات، وبالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

وجاءت هذه الفعالية في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في 3 ديسمبر من كل عام، والذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992، لدعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة وعي المجتمع نحو حقوقهم بهدف دمجهم في الحياة بمختلف مجالاتها.

مكتبة الإسكندرية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

وقال المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية، إن هذه الاحتفالية تؤكد دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتماما خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

برامج وانشطة ثقافية بمكتبة الإسكندرية

وأشار إلى توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية بالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك لتمكينهم وتطويرهم ليكونوا أشخاص أكثر إنتاجية وتفاعلاً داخل المجتمع.

وشارك في الاحتفالية كل من المهندس محمد سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم.