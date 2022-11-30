تفاصيل التطوع في مكتبة الإسكندرية ببرنامج دراسات المرأة.. شروط التقديم

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن حاجتها لمتطوعين ببرنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع للمكتبة، التي تعد فرصة للمهتمين في هذا الأمر حيث أن ارتباط اسم المتطوع بمكتبة الإسكندرية يثقلها الكثير من الخبرات الحياتية والعملية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التطوع في مكتبة الإسكندرية الذي يهدف إلى تكوين قاعدة متميزة من المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، مع الإسهام في تحقيق رسالة المكتبة في تنمية المجتمع، بحسب ما أعلنته المكتبة في بيانها اليوم.

شروط التطوع في مكتبة الإسكندرية

- ألا يقل عمر المتطوع عن 16 عاما ولا يزيد عن 25 عاما.

- أن يقدم المتطوع رغبة في التطوع عبر الرسالة سيرة ذاتية.

التقديم إلى التطوع في مكتبة الإسكندرية

- على الراغبين في الانضمام إرسال السيرة الذاتية المختصرة على البريد الإلكتروني wsst@bibalex.org .

- تبدأ عمليات إرسال السير الذاتية على البريد الالكتروني المذكور من اليوم حتى الأربعاء 7 ديسمبر 2022.

مزايا التطوع في مكتبة الإسكندرية

تثقل مكتبة الإسكندرية المتطوعين، من الناحية الفنية والعملية ببرنامج تدريبات مجانية على المهارات الشخصية والآليات البحثية التي تقدم بمقابل مادى خارج المكتبة، بحسب المكتبة، لإعداد المتطوعين لفترة التطوع وإثقالهم بالمهارات والخبرة اللازمة لسوق العمل فيما بعد.