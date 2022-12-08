مكتبة الإسكندرية تنظم معرض «السماء من فوقنا» الأحد المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار بالتعاون مع المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك فعالية بعنوان «السماء من فوقنا»، وذلك يوم الأحد المقبل، في قاعة المعارض الغربية ويستمر حتى الأول من يناير.

ويقدم المعرض أعمال إيميل سبوستر التي تقترح وضع الإبداع المعاصر خارج أرشيف هنري شيفرييه كنقطة محورية لمراقبة الروابط بين التصوير الفوتوغرافي والباحثين في المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك، وفي سلسلة صورها التي تحمل عنوان «السماء من فوقنا» عام 2019 تشير إيميلي إلى تاريخ التصوير الأثري والفوتوغرافي المعاصر، وتعيد صياغة صور أرشيفية من هنري شيفريه المهندس المعماري الذي نسق أبحاث معبد الكرنك وترميمه بين عامي 1926 و1954 نيابة عن هيئة الآثار المصرية.

وتستعرض «سوبستر» إنتاج الصور واستخدامها

وتستعرض «سوبستر» إنتاج الصور واستخدامها في مجالات علوم الآثار والمصريات، ومن ثم تقترح فتح مجال التصوير الوثائقي للتراث الثقافي أمام الممارسات الفنية، والصور المعروضة مستوحاة من أنشطة التنقيب لتشير إلى لقطة شعرية، متلاعبة بأعراف التصوير: الموضوعات غير مؤطرة، والتلف الكيميائي واضح، لسير أغوار آثار الماضي.

3 محاضرات على هامش المعرض

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، تقام على هامش المعرض 3 محاضرات لتقديم أنشطة المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك، يلقي المحاضرة الأولى الدكتور أحمد الطاهر، والدكتور لوك جابولد، وكلاهما مديران مشاركان للمركز، وتلقي المحاضرة الثانية المصورة إيميلي سوبستر، مديرة قسم التصوير والوسائط المتعددة في الكرنك، حيث تركز على الأهداف والتحديات التي تواجهها في عملها، ويلقي المحاضرة الأخيرة تيموثي ساسولاس، مهندس القاس التصويري الذي كشف عن التقنيات والأساليب التي يطبقها على إحدى المشروعات المدعومة من المركز وجامعة مونبلييه.