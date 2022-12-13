تطعيم 38% من المستهدفين بحملة «شلل الأطفال» بالإسكندرية في يوم واحد

قالت الدكتورة أميرة طهيو، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية؛ إن الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى بعد غد الخميس، لافتة إلى أن المستهدف 746530 طفلا من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضافت «طهيو»، أنه تم تقديم التطعيم ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة لـ258434 طفلا، بنسبة 38%، من خلال 2144 فريقا ثابتا ومتحركا، منها 138 فريقا ثابتا، و2006 فريقا متحركا، موضحة أن عدد الأفراد العاملين بالحملة 4288 من العاملين بوزارة الصحة ومدارس التمريض والمعهد الفني الصحي.

محافظ الإسكندرية يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جاء ذلك على هامش تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان (للمصريين وغير المصريين) بالوحدات الصحية الموزعة على مستوى المحافظة.

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية نشر فرق التوعية للتنبيه

وخلال تفقده؛ اطمئن المحافظ على نسب تلقي الأطفال المستهدفة للتطعيم بالحملة من خلال فرق التطعيم المتحركة والثابتة؛ مؤكدا على أهمية نشر فرق التوعية للتنبيه على أولياء الأمور بضرورة تطعيم الأطفال ضد هذا المرض حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل مديرية الشئون الصحية لتقديم كافة التسهيلات للتوسع في الأنشطة التوعوية خاصةً بالمناطق الأكثر احتياجا.