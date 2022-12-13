محافظة الإسكندرية تطلق أسماء جديدة على عدد من الشوارع.. بينهم طبيب الغلابة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، في جلسته المنعقدة اليوم، على تسمية شاطئ رأس التين الغربي باسم الكابتن نبيل الشاذلي السباح العالمي، نظرا لما قدمه من اسهامات المحلية والعالمية في مجاله، بالإضافة إلى تسمية أحد شوارع بالمحافظة باسم الأستاذ الدكتور صلاح سرور، المعروف بـ«طبيب الغلابة»، وهو أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق بكلية طب جامعة الإسكندرية، كما تم الموافقة على تسمية الشارع الذي يقع ببداية مسجد راغب ضيف الله الواقع بنطاق حي عامرية أول باسم شارع مسجد راغب.

المجلس يناقش قضايا تهم المواطنين

جاء ذلك ضمن مناقشة جدول أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة و أمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة و بعض السادة أعضاء مجلس النواب.

محافظ الإسكندرية: نوافق على أي شيء يحقق صالح المواطنين

وخلال الاجتماع؛ قال محافظ الإسكندرية إنه سيوافق على أي شيء يحقق صالح المواطنين، خاصة فيما يختص ببناء مدارس و إقامة مستشفيات، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على تخصيص مساحات من الأراضي لبناء مدارس في الأماكن الأشد احتياجا لتقليل كثافة الطلاب في الفصول.

تخصيص عدد من الأرضي لإقامة مدارس

ووافق المجلس على دراسة تخصيص عدد من قطع الأراضي بنطاق أحياء منتزه ثان و العامرية أول والعجمي لإقامة مدارس عليها بهدف تقليل الكثافة الطلابية في الفصول.