بدء تطعيم 838 ألف طفل ضد شلل الأطفال في الإسكندرية (صور وفيديو)

فتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتي تستمر لمدة 4 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة والسكان.

تطعيم حوالي 838 ألف طفل في الإسكندرية

وقال «الشريف»، إن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 838 ألف طفل من المقيمين بمحافظة الإسكندرية وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

2109 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة

وأوضح خلال الافتتاح، بمركز صحة العمراوي بحي المنتزه أول، أن الحملة تضم 2109 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 1523 فرقة متحركة و586 فرقة ثابتة، وذلك بالمكاتب والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وجميع أماكن التجمعات.

وأشار الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إلى مشاركة وتعاون كل الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، إضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المناطق.

من جانبه، قال الدكتور وليد زاهر، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية، أن الحملة تجوب المنازل «من شقة لشقة» في جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في عام 2006 أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.