السفير المصري في بغداد: القاهرة ملتزمة بدعم تحقيق أمن واستقرار العراق

أكد وليد إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع بغداد، مع الالتزام الثابت بدعم تحقيق أمن واستقرار الأخيرة على ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين.

استعراض التطورات السياسية في العراق

والتقى سفير جمهورية مصر لدى العراق، قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، واستعرض الأخير التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق الشقيق، وكذا التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات.

تعزيز العلاقات بين مصر والعراق

كما أكد مستشار الأمن القومي العراقي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، واستغلال فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.

وقبل أيام، وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، اجتماعا ثلاثيًا؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

توثيق الشراكة بين مصر والأردن والعراق

وجاء ذلك في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع الدول الثلاث، وانطلاقًا من الرغبة الصادقة لدى تلك الدول في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف استمرار إرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الإقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيًا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهم.