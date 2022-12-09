مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في العراق: بغداد تضع مكافحة الفساد أولوية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في العراق، إنه بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، إن في أولوياته مكافحة الفساد المستشري في الدوائر العراقية.

وأضافت خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا بد من وجود عمل جاد لمواجهة آفة الفساد المستشري في كل دوائر الدولة العراقية، وأنه يجب استرداد جميع الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين والمطلوبين.

وتابعت بأن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وجهت رسالة اليوم للعراقيين بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وقالت إن ما يتعارف عليه بـ «قضية القرن في العراق» حاليا، وهي قضية فساد لن تكون الأخيرة، ونسعى لمكافحة الفساد وتسليط الضوء على هذه الأمور والحسم في مواجهة هذه القضايا للوصول إلى السلام والأمن والتنمية.

واختتمت: «الفساد مستشر في كل دوائر الدولة، ما سبب للمواطن عدم ثقة بالحكومة، وعدم ثقة بأي تصريح يخرج من الحكومة أو دوائر الدولة، وكل ذلك بسبب الأموال المنهوبة التي تخرج من البلاد، وهناك متغيرات تحدث بين عشية وضحاها، وتتطلب عمل مكثف ومثابرة وجهد من قبل الحكومة العراقية».