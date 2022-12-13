وفاة والد الفنان حاتم العراقي

توفى والد الفنان حاتم العراقي، قبل قليل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية عراقية، فضلا عن حرصها على تقديم واجب العزاء له.

ونعت شركة روتانا والد الفنان، في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قائلة: «تتقدم روتانا بخالص العزاء والمواساة للفنان حاتم العراقي لوفاة والده رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

الفنانون ينعوون والد الفنان حاتم العراقي

كما حرص عدد آخر من الفنانين، على نعي والد الفنان حاتم العراقي، من بينهم الشاعر العراقي قصي بعيسى الذي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام قائلا: «أعزيك أخي أبو أحمد، أنت وعائلتك بوفاة المغفور له والدكم، واسأل الله أن يرحمه ويلهمكم صبرا لفقده.. إن لله ما أَخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وهناك أيضا الموزع الموسيقي حسام الدين، الذي كتب قائلا: «إلى رحمة الله.. البقية بحياتك أبو أحمد والله يصبركم».