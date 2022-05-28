مصادر: بهاء سلطان ينضم رسميا لـ شركة روتانا بعد انتهاء أزمته مع نصر محروس

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان بهاء سلطان أنه انضم رسميا لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد أن انتهت أزمته الأخيرة مع المنتج نصر محروس وشركة فري ميوزيك.

بهاء سلطان يحيي حفلا فى موسم جدة

الفنان بهاء سلطان كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي، وعقب الحفل عقد سلطان جلسة مع مسؤولي شركة روتانا فى السعودية ومن بينهم سعيد إمام المدير الفني للشركة بمصر لوضع خططه الجديدة مع الشركة التى من المقرر ان يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة واصطحبه فى تلك الجلسة مدير أعماله ناصر بجاتو.

كان بهاء سلطان أوضح فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن لديه أغنيات جديدة بخلاف ألبومه الغنائي الأخير «سيجارة»، الذي طرح في الأسواق مع شركة فري ميوزيك.

بهاء سلطان يحضر أغنيتين جديدتين

كان المنتج نصر محروس أبرأ ذمة بهاء سلطان من كافة الحقوق وقدم له عقد جاء نصه: «براءة ذمة.. أنا نصر محروس عبدالمسيح أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف، وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك علمًا بان الدافع الوحيد وراء ذلك في فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي الدائم لمعاونته فنيًا وإنسانيًا في المستقبل والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه»، ويبدأ من بعدها بهاء سلطان خطوة جديدة من مسيرته الفنية.