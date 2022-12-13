وفاة لاعب نادي مطروح أثناء مباراة مع السلوم.. «ابتلع لسانه»

توفي سامي سعيد، لاعب أحد أندية الدرجة الثالثة، أثناء مباراة بين فريقي مطروح والسلوم، ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم، وذلك بعد أن ابتلع لسانه وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفاة اللاعب في الملعب

كان لاعب نادي مطروح سامي سعيد، وقبل نهاية المباراة بدقائق، توفي بسبب تعرضه للإصابة بعد بلع لسانه نتيجة لاصطدامه بالرأس مع مدافع نادي السلوم، ما اضطر الحكم لوقف المباراة، لمحاولة إنقاذه، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

إلغاء مباراة مطروح والسلوم

وقرر حكم المباراة إلغاء مباراة مطروح والسلوم، والتي كانت نتيجتها تعادل بهدف لكل فريق.