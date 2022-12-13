لا يتأخر عن فعل الخير.. حزن أهالي قرية بالغربية على وفاة شاب أثناء لعب الكرة

«الكبير والصغير راح يعزي» بهذه الكلمات بدأ إسلام السيد أحد أهالي قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حديثه لـ«الوطن» أن القرية تشهد حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع واتشحت السيدات بالسواد حزناً على وفاة الشاب سعد صقر، الذي توفي بأزمة قلبية مفاجئة أثناء لعبه كرة القدم، داخل الملعب الخماسي بالقرية.

السيرة الحسنة

وأضاف السيد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سعد كان يتمتع بسيرة حسنة، «لما يكون في حد محتاج قولي هتلاقيني موجود» كان لا يتوانى عن فعل الخير مطلقاً، ومساعدته للفقراء، «لف علينا واحد واحد وعزمنا على فرح أخوه، وقرر النزول من السعودية، لحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر الدكتور يحيى صقر، وخلال فترة الإجازة كان كل يوم يقول لنا يلا نلعب كورة».

تفاصيل الواقعة

شهدت أمس قرية سنباط، إحدى قرى مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حالة من الحزن بسبب وفاة الشاب سعد صقر، صاحب الـ 27 عاما، أثناء لعب كرة القدم، داخل الملعب الخماسي بالقرية، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وأزمة قلبية مفاجئة، وشيَّع الأهالي الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه.