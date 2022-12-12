وفاة طفل على يد عمه في إمبابة.. «ضربه عشان بيشرب سجاير»

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقه على يد شقيق والدهما، بعد أن قام بتأديبهما بسبب شرب السجاير بمنطقة إمبابة بالجيزة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى التحرير بوصول الطفل «محمود أيمن» 5 سنوات مقيم بدائرة القسم «متوفى» بصحبة والده 36 سنة، والسابق اتهامه في 8 قضايا «مخدرات، سلاح ابيض، ضرب»، وعاطل 27 سنة «عم المتوفى» والسابق اتهامه في 4 قضايا.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص وبمناظرة جثة الطفل المتوفى، تبين وجود آثار سحجات وكدمات بأماكن متفرقه بالجسم، وبسؤال والده قرر أنه عقب عودته من العمل فوجئ بقيام شقيقه بتوثيق طفليه وتعديه عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بتدخين السجائر وقام بمعاتبه شقيقة وفك رباطهما، ثم عاد مرة أخرى إلى العمل وعقب مرور ساعة تلقى اتصالا من شقيقه، قرر أن نجله المتوفى في حالة إعياء شديد وفاقد للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي.

الضرب نتيجة قيامهما بالتدخين

وبسؤال شقيق المتوفى «أدهم»، 6 سنوات مقيم بذات العنوان مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، قرر قيام عمه بتقيدهما والتعديلات عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بالتدخين، وقام بالإمساك برأسيهما وضربهما بعضهما البعض، وبعد ذلك قام شقيقه بالتقيؤ أكثر من مرة وتوفى، وتم إلقاء القبض على المتهم عم المتوفى، وبسؤالة أقر بارتكاب للواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.