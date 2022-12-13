تفاصيل وفاة لاعب مطروح سامي سعيد.. شارك بديلا في المباراة وسقط عند الدقيقة 85

في واقعه لم تشهدها محافظة مطروح من قبل، سقط لاعب نادي مطروح سامي سعيد على أرضية الملعب أثناء مباراة فريقه مع السلوم، في القسم الثاني بدوري كرة القدم على ملعب نادي مطروح وسط المدينة، واكتشف حكم المباراة سقوط اللاعب أمام المرمى دون معرفة الأسباب.

وفاة لاعب مطروح سامي سعيد

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعت بين أقوى فريقين في المجموعة، سقط كابتن ولاعب نادي مطروح سامي سعيد القطعاني، أكبر لاعب في المباراة، بعد أن ابتلع لسانه نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي السلوم.

نزل لاعب مطروح سامي سعيد إلى المباراة بعد تغيير في الدقيقة 40 من الشوط الثاني، بحسب حديث كابتن رجب الحبوني، أحد الرياضيين في مطروح وشاهد عيان على الواقعة، لـ«الوطن»، مؤكدا أن المباراة بدأت الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

وفور إصابة اللاعب، حاول رجال الإسعاف تقديم جميع الإسعافات الأولية له، وجرى نقله إلى مستشفى مطروح العام للطوارئ والتعامل معه في محاولة لإنقاذه، إلا أنه بعد محاولات عده لفظ أنفاسه الأخيرة.

إلغاء مباراة مطروح والسلوم

وقرر حكم مباراة مطروح والسلوم، والتي شهدت حضور كابتن عطا الله رزق، رئيس منطقة مطروح لكرة القدم، وعدد من كبار مشجعي الكرة في مطروح، إلغاء المباراة فور سقوط اللاعب وإصابته، حيث تجمع اللاعبون حول زميلهم المتوفى، وسطيرت حالة من الحزن على الجميع.

تجمع الرياضيين أمام المستشفى

وتجمع الرياضيون والجمهور أمام مستشفى مطروح العام، لمتابعة حالة لاعب مطروح سامي سعيد القطعاني، حتى وصلهم نبأ وفاته، ما شكل صدمة كبيرة للجمهور وزملائه، وأصابهم بالحزن.