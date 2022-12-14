اعرف أماكن الرادارات في الغربية.. لحمايتك من المخالفة المرورية

وضعت إدارة مرور الغربية، عدة رادارات على الطرق والمحاور الرئيسية التي تربط بين مراكز ومدن المحافظة، للحد من الحوادث المرورية، وإلزام السائقين، بالسرعات المروية المحددة بما يضمن سلامة المواطنين وحياتهم.

أماكن الردارات

شهد طريق طنطا- كفر الشيخ الدولي، والذي تم إنشاؤه مؤخرا تركيب رادارات ذكية لمراقبة السرعات حيث إن هذا الطريق هو السرعة المحددة للسير هي 90 كيلومترا، وخارج الكتلة السكنية، ودائماً ما يشهد حوادث متكررة، كما تم وضع رادار على طريق طنطا- كفر الزيات، الإسكندرية الزراعي، وهو طريق يطل عليه العديد من القرى والمدن، منها قرية شبرا النملة، ومحلة مرحوم، وكفر ديما، كما شهد شارع البحر بمدينة طنطا، تركيب 2 رادار، كونه شارع رئيسي، وبه العديد من المنشآت الحيوية، مثل ديوان عام المحافظة، ومستشفيات جامعة طنطا، والمنشاوي العام، وبعض من المنشآت الخدمية الأخرى، ودائماً ما يشهد حوادث سير.

الحفاظ على أرواح المواطنين

وتعمل إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، على انتشار الكمائن المرورية والرادات على الطرق الواصلة بين مدن ومراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، بهدف الحد من الحوادث والتزام السائقين بالسرعة المقررة على كل طريق مما يحافظ على أرواح المواطنين، وقائدي السيارات وخاصة مع تعدد حوادث السير على الطرق، وطالبت إدارة مرور الغربية من قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية، والسرعات المقررة وذلك في إطار الحفاظ على حياة المواطنين.