بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022 أونلاين

لا صوت يعلو فوق صوت الخدمات المرورية التي تهم كل من يمتلك سيارة أيا كان نوعها، ومن بين هذه الخدمات، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022 التي تزال محل اهتمام الكثيرين.

وفي ظل ذلك، وفّر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، الكثير من الخدمات التي تخص خدمات المرور، تسهيلًا على المواطنين، ولتخفيف الأعباء عليهم، والتي يمكن من خلال الموقع إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة «أون لاين»، لدفعها بشكل سريع دون الانتظار وتطبيق غرامات أخرى، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022

لحظة الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، وبالتحديد اختيار خدمات المرور، وتستطيع الدخول مباشرًة من خلال الرابط التالي «اضغط هنـــــا»، ثم تقوم باختيار أيقونة «بيانات المرور»، واختيار أيقونة خدمة «الاستعلامات» ثم اضغط على استمرار، ويتم تحديد نوع المخالفات المراد الاستعلام عنها «مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة»، بمجرد الضغط على «مخالفات رخص المركبات» ثم استمرار، تظهر أمامك صفحة ويب جديدة، تخيرك بين البحث عن مخالف المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام».

مخالفات المرور برقم السيارة 2022.. اختر طريقة الاستعلام

بعد تخطي الخطوات السابقة، تقوم باختيار طريقة الاستعلام ثم اضغط على «إجمالي المخالفات»، ثم بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر قيمة جميع المخالفات المسجلة على السيارة التي تم الاستعلام عنها، وبعد معرفة قيمة المخالفات يستطيع المستعلم اتخاذ قرار، إما التظلم على قيمة المخالفات أو دفع قيمة المخالفة أونلاين من خلال بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل، وبعد استيفاء التعليمات السابقة تكون قد أوجزت الخطوات جميعًا في «الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022».