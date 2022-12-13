أمين سر «محلية النواب»: قانون التصالح استثنائي ويمس كل بيت في مصر

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن قانون التصالح استثنائي، ويمس كل بيت في مصر.

تباين في وجهات النظر بمجلس النواب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» وجود مخالفات كبيرة في المنظومة العمرانية ورثتها الحكومة والبرلمان جراء الـ40 عاما الماضية، لافتًا إلى وجود تباين في وجهات النظر بمجلس النواب بشأن قانون التصالح.

وقدم درويش الشكر للنواب الذين حضروا 5 أيام من المناقشات في اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية، لافتًا إلى وجود تباين بين وجهتي نظر مجلس الشيوخ والحكومة فيما يتعلق بالنص الخاص بحماية نهر النيل في قانون التصالح.

وتوقع درويش، الوصول لصيغة أكثر توافقًا وتكون متفقة مع نصوص الدستور، مؤكدًا أنهم يتعاملوا مع مخالفات وتعديات وأوضاع استثنائية.

مناقشة القانون في الجلسة العامة

وأكد أن مجلس الشيوخ نص على بعض الضوابط لتلافي شبهة العوار الدستوري، وأنه ستجري مناقشة القانون في الجلسة العامة، لافتًا إلى أنهم نجحوا بنسبة 60% في إيقاف النزيف بالمنظومة العمرانية، وأن من حصل على نموذج 10 يمكنه الإحلال والتجديد والتعلية.