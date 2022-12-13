«إسكان النواب» توافق على حظر توصيل المرافق للمنزل المخالف حال رفض التصالح

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب سعد حمودة، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق على المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمنظمة لأعمال قبول التصالح وتفنين الأوضاع.

وتنص المادة على أنَّ الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتفنين الأوضاع خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح على مخالفات البناء.

ويحظر للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه وفي حالة الموافقة على التصالح يجوز توصيل المرافق له.

وإذا كان هذا العقار فد سبق إمداده بالمرافق له وإذا كان هذا العقار فد سبق إمداده بالمرافق وتتمّ المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.