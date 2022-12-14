«مصر الحلوة».. كيف تقضي أجواء الكريسماس في الصحراء البيضاء بالوادي الجديد؟

اقترب الوقت الذي تقوم فيه بمراسلة أصدقائك وأحبابك لقضاء بعض الوقت معهم، خاصة مع حلول نهاية السنة الميلادية الكريسماس الذي يطرق الأبواب احتفالاً به، إذا كنت تبحث عن أجواء حالمة وحالة من الاسترخاء لتصنع لنفسك وعائلتك وأصدقائك أجواء الاستمتاع بالإجازة بطرق اقتصادية غير مكلفة، لتبدأ في التخييم في نصف مساحة مصر، الصحراء البيضاء بالفرافرة.

إقبال كبير للاستجمام بالصحراء البيضاء في الكريسماس

وقال إسلام سفاري، منظم رحلات سفارى بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الصحراء البيضاء بمركز الفرافرة تشهد إقبالاً كبيراً على حجز الرحلات والأفواج السياحية والتي تم فتحها مؤخراً بطول 6 كيلو مترات للاستمتاع بها تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

زوارنا يبحثون عن الهدوء والاستجمام

وأضاف أن عددا من هذه الرحلات التي يبحث أصحابها عن الراحة والاستجمام بعيداً عن الأجواء الصاخبة للمدينة، لقضاء ليلة سعيدة وسط الصحراء والاستمتاع بأغاني التراث الواحاتي وأن يعيشوا أجواء التخييم الصحراوية البديعة.

عشقنا الصحراء البيضاء بمناظرها الساحرة

وأوضح رأفت سعد، أحد منظمي الرحلات السياحية للفرافرة: «نحن من عشاق الصحراء بشكل عام لقد عشقنا هذه المحمية وأصبحت الصحراء البيضاء جزء كبير من حياتنا وتواجدنا بها، فدائماً ما نقوم بتقديم برامج سياحية مميزة وخاصة في ليلة الاحتفال برأس السنة ستشمل إقامة كرنفال كبير في الصحراء البيضاء وحفلات فلكلورية شعبية»، مؤكداً أن هناك حجوزات مستمرة من بعض الأفواج السياحية من عدة جنسيات تبادر بالحجز لقضاء ليلة رأس السنة في قلب صحراء المحميات الطبيعية بعيدا عن الجو التقليدى الذي لا يتمتع بروح الإثارة والمغامرة، بالإضافة إلى الاستجمام والهدوء.

جدير بالذكر، أن محمية الصحراء البيضاء، تعد من المحميات الصحراوية التي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتي تمثل نموذجًا لظاهرة الكارست وتعتبر متحفًا مفتوحًا لدراسة البيئة الصحراوية والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية، وتحتوي على آثار عصور ما قبل التاريخ، وتتميز بجمال مناظر الكثبان الرملية والتكوينات الجيولوجية لصخور الأحجار الجيرية والطباشيرية ناصعة البياض، فضلا عن أنها تحتوي على حفريات.