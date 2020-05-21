10 معلومات هامة عن الصحراء البيضاء.. أجمل وأغرب المواقع السياحية بمصر

محمية (الصحراء البيضاء) تقع شمال واحة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال، على مسافة حوالي 500 كيلومترا من القاهرة، وتم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002، وسميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذي يغطي معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلو مترات مربعة، وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية، كما تحتوي الصحراء على العديد من التشكيلات التي جري إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية في المنطقة.

وتستعرض "الوطن"، أهم 10 معلومات عن الصحراء البيضاء

1- تُعد الصحراء البيضاء أحد أجمل المناظر الطبيعية في مصر والعالم وهي مختلفة تماماً عن أي مكان آخر على هذا الكوكب.

2- الطريق الذي يؤدى إلى الصحراء البيضاء والوصول إلى المحمية يتطلب سيارات دفع رباعي.

3- عند حلول الظلام، يقوم البدو بتحضير عشاء تقليدي للزوار. وغالباً ما تجذب رائحة الطعام فصيلة ثعلب الفنك، والمعروف أيضاً باسم ثعلب الصحراء، الذي يعتمد أحياناً على بقايا طعام الزوار كجزء من نظامه الغذائي.

4- تتميز المنطقة بجمالها ليلاً، خاصة عندما تضيء نجومها السماء، ما يجعلها أحد أفضل المواقع لمراقبة جمال مجرة درب التبانة.

5- تحتضن الصحراء البيضاء بعض التكوينات الصخرية غير العادية

6- (الدجاجة والفطر) أفضل مكان بالصحراء ويسمي التكوين الصخري.

7- الحفريات المتناثرة على أرض الصحراء البيضاء تعد مؤشرا واضحا لتغير المناخ في تلك المنطقة عبر التاريخ، وتعود صخورها إلى العصر الطباشيري، الذي يعود إلى 70 مليون سنة مضت، وتكونت نتيجة غمر بحر "تيثيس" تلك المنطقة.

8- توجد صخور كثيرة اشتهرت بأسماء تبعا لشكلها النحتي، أشهرها صخرة الجمل، والحصان، والصقر، بالإضافة إلى الرمال المعروفة باسم الصخور الأفريقية، لأنها تتخذ شكل قارة أفريقيا وكأنها خريطة مرسومة بدقة.

9- قديما كانت الصحراء البيضاء تزخر بالبشر، وقد جاءت النقوش والزخارف التي تزين جدران كهف "الأبيض"، دليلا على تلك الحضارة التي سادت في هذه المنطقة منذ 10 آلاف سنة مضت، تلك النقوش عبارة عن زخارف حيوانية تعكس تقاليد الفن الصخري النوبي، كما توجد رسوم ليدين بشريتين تزينت بها جدران الكهف.

10- من المعالم الأخرى التي تشتهر بها المحمية، جبل الكريستال، وهو عبارة عن جبل يتكون من صخور تضم أكثر من 125 نوعاً من أنواع الكريستال المختلفة، جمعتها الطبيعة في كتلة جبلية ضخمة، وتقول الحكايات المتداولة، إن تكوينه حدث عندما ارتبط نيزك ضخم بالأرض منذ ملايين السنين في تلك المنطقة، وكان سبباً في انصهار صخور هذا الجبل، وتحويلها إلى قطع نادرة وفريدة من الكريستال النفيس، الذي يعد من أنقى وأغلى الأنواع في العالم.