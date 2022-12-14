أستاذ علوم سياسية يكشف لـ نشأت الديهي الهدف من تنظيم القمة «الأمريكية- الأفريقية»

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف من إعداد القمة الأمريكية الأفريقية، تغيير الصورة الذهنية لأمريكا، وعودة الدور القيادي لأمريكا في العالم، بدلاً من كلام الرئيس السابق دونالد ترامب، حول التقوقع داخليًا بالقول: «أمريكا أولاً».

وأضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك الملايين من الأمريكيين من أصول أفريقية، وهؤلاء يمثلون كتلة انتخابية قادرة على ترجح فوز أي مرشح للرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا ترك له الأمر، بدون ضغوط من الحزب الديمقراطي، فسيترشح لفترة رئاسية ثانية.

وتابع أن أمريكا طيلة الـ8 سنوات الماضية، كانت مغيبة تمامًا عن أفريقيا، وعندما استفاقت وجدت الصين منتشرة بشكل كبير في أفريقيا، مشيرًا إلى أن التجارة الصينية مع أفريقيا العام الماضي، سجلت 261 مليارا، مقابل 64 مليار للتجارة الأمريكية.

ولفت إلى أن أمريكا كانت تنظر إلى أفريقيا على إنها مجموعة من المشاكل، بينما الصين كانت تنظر إلى القارة السمراء على أنها مجموعة من الفرص التي يمكن الاستفادة منها.