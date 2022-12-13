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السيسي يصل واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية

كتب:

محمد أبو عمرة
11:02 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة، على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا، في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة، يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك، أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة، بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.