القبض على هارب من «580 سنة سجن» في بورسعيد 

أعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد) بالإختباء طرف والده "بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية"، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 582 سنة و7 أشهر وكفالات مالية مستحقة بلغت 229 ألف جنيه فى قضايا (تزوير - تقليد أختام- تهريب جمركى).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمكان إختبائه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بالأحكام الصادرة ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.