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«الداخلية»: القبض على هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 44 سنة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:20 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
حملات أمنية- صورة أرشيفية

حملات أمنية- صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمطلوب عليه 22 حكمًا حبس جزئى ومستأنف بإجمالى حبس 44 سنة، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية.

15 تاجر مخدرات بالقليوبية

في سياق أخر، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

مضبوطات الحملة الأمنية

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط (14) قضية إتجار في المواد المخدرة، تضم كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 15 متهمًا 4 منهم لديهم معلومات جنائية.

- ضبط (3) قطع سلاح ناري وأبيض.

تنفيذ (4485) حكمًا قضائيًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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