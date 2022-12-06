القبض على صاحب مخبز هارب من تنفيذ 103 أحكام حبس بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخبز سياحي، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 103 أحكام حبس جزئي وغرامات «تبديد - غش» بإجمالي مدد حبس بلغت 86 سنة و6 أشهر، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.