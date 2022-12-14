رئيس «اقتصادية قناة السويس»: قطاعات صناعية جديدة لخدمة مشروعات الوقود الأخضر

شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي نظمته لجنة النقل واللوچيستيات بالغرفة، للحديث بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

23 مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات المتنوعة

وقدم رئيس اقتصادية قناة السويس، عرضاً حول ما تتمتع به المنطقة حالياً من إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع المواني البحرية التي تضمها، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً.

وأوضح أهمية هذا التكامل في تمهيد الطريق أمام مشروعات الوقود الأخضر، بالحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، إضافة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر بمذكرات تفاهم بلغت 23، منوها بانه جرى تحويل 9 منها لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

كما أشار إلى أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بعد أن كانت 13 كيلو متر مربع، نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الاتفاقيات التجارية الدولية

وضم العرض التقديمي الاتفاقيات التجارية الدولية التي تعمل عليها المنطقة، والتي من شأنها إفادة المستثمرين. ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن عدد المنشآت الصناعية والخدمية بلغ 300، منوها بأن زيادتها من خلال التعاقدات للمشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الخاصة بمشروعات وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية خلال العام المقبل على المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار .

موقع جغرافي عالمي

من جانبها، أوضحت رئيس لجنة النقل واللوچيستيات بغرفة التجارة الأمريكية، عبير لهيطة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي، ما جعلها مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، ما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.

جدير بالذكر أن مشاركة رئيس الهيئة في هذه الفاعلية تأتي مباشرة بعد عودته من زيارته لفرنسا ضمن بعثة طرق الأبواب التي استهدفت عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام المستثمرين الفرنسيين، كجزء من التعريف بإمكانات المنطقة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال الدولي.