مصرع طالب تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان بالإسكندرية

لقى طالب مصرعه اليوم الأربعاء، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان 25 بمنطقة طوسون بالإسكندرية، وتم تحرير محضر، وجاري التحقيق في الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة المنتزة ثان وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات، أنّه أثناء عبور «محمد عبد الحميد محمد»، 23 سنة ، طالب جامعي، المزلقان للوصول الى الجهة الأخرى من السكة الحديدية بمزلقان 25 بمنطقة طوسون الإسكندرية دهسه القطار، وتم نقل أشلائه لمشرحة الإسعاف.

شاهد عيان: دهسه القطر ولقى مصرعه في الحال

وعن أسباب الحادث، أكد محمد ابراهيم، أحد شهود العيان، أنّ المتوفي مر سريعا للعبور إلى الجهة الأخرى أثناء قدوم القطار بأعلى سرعته، مما أدى الى وقوعه أسفل عجلات القطار، ولقى مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق