مصرع عاطل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في البدرشين

لقي «عاطل» مصرعه بعد أن اصطدم به القطار الروسي «أسوان - القاهرة»، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين يفيد فيه مصرع عاطل 32 سنة ومقيم كفر زهران دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 187 روسي «أسوان - القاهرة» به مما أدى إلى كسر بالجمجمة حال عبوره خط السكة الحديد من معبر غير شرعي، وتم نقل الجثمان لمستشفى البدرشين المركزي.

الواقعة ليست جنائية

وبسؤال جد المتوفى 76 سنة بالمعاش ومقيم بذات القرية قرر أن الحادث قضاء وقدر ولا يتهم أحد بشيء.