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التعليم: امتحانات الفصل الدراسي الثاني من المناهج حتى نهاية شهر أبريل

كتب:

أميرة فكري
02:52 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنَّ الدكتور رضا حجازي أكّد أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستتضمن المناهج الدراسية من بداية توزيع دروس الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر أبريل.

توزيع دروس الفصل الدراسي الثاني حتي نهاية شهر ابريل 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكلف الإدارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني للتأكد من عدم توزيع دروس خلال شهر مايو .

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