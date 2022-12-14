وزير التعليم يوجه بمراجعة توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني

كلّف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المركز القومي للمناهج، ومستشاري عموم المواد الدراسية، بمراجعة توزيع المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني؛ للتأكد من عدم وجود دروس مقرر تدريسها في شهر مايو المقبل.

قرار الوزير يأتي استجابة لأولياء الأمور والمعلمين

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنّ قرار الوزير يأتي استجابة لأولياء الأمور والمعلمين، بعدما تقرر إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، فيما يخص مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي، بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية لتبدأ في السادس من مايو بدلًا من الثالث من يونيو، وحتى تكون الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني مناسبة تمامًا لخريطة توزيع المناهج، دون أي ضغط على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

التأكد من عدم وجود دروس مقررة على الطلاب في مايو

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الدكتور رضا حجازي يتابع بشكل شخصي، مع مركز تطوير المناهج، هذا الموضوع، بحيث يكون جميع أولياء الأمور مطمئنين لأن الخريطة الزمنية للترم الثاني مناسبة لخطة توزيع المناهج ولا توجد أي دروس مقررة على الطلاب في مايو.