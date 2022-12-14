توجيهات من «التعليم» للمدارس استعدادا لامتحانات نصف العام

أصدرت المديريات التعليمية، توجيهات لمديري المدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة سرعة تجميع إقرارات الانتهاء من تدريس المناهج والانتهاء من التكليف بوضع الأسئلة طبقا للضوابط القانونية، وتشكيل لجنة النظام والمراقبة وكل ما يخص انتظام الامتحانات وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

اقرارات كتابية على من يشارك في وضع الأسئلة

ووجهت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي مرسل للمديريات التعليمية، بوضع أوراق أسئلة الامتحان في مظروف أو أكثر يدون عليه البيانات الثانية ( اسم الامتحان، اسم المادة، يوم الامتحان، تاريخ الامتحان، فترة الامتحان، عدد الأوراق) ويغلق المظروف ويشمع ويختم بخاتم المدرسة.

ثلاث نسخ من سجل درجات أعمال السنة

وطالبت المديريات التعليمية، تؤخذ القرارات كتابية على من يشارك في وضع الأسئلة للحفاظ على السرية وعدم الإعلان عن تكليفه بوضع الامتحان، والالتزام بالمادة العلمية الواردة بكتاب المدرسة ومراعاة زمن الإجابة وكتابة نماذج الإجابة عن كل سؤال وان تكون الأسئلة مطابقة للمواصلات العامة لأسئلة امتحانات النقل، وألا يكون المكلف قائم بالتدريس للصف الذي يضع له الامتحان، ضرورة تواجد 3 نسخ من سجل درجات أعمال السنة لدى كل من رئيس الكنترول ومدير المدرسة.