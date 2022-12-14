خبير تكنولوجيا لـ«القاهرة الإخبارية»: «تويتر» يعيش حالة من الجدل الاقتصادي الذكي

قال أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنّ منصة تويتر، تعيش نوعا من أنواع الجدل الاقتصادي الذكي جدا، وهو ما يفتعله الملياردير إيلون ماسك، مشيرًا إلى أنّ الخبراء قدروا قيمته بـ30 مليار دولار.

83 مليار دولار أرباح من «تويتر بلو»

وأضاف السخاوي خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيلون ماسك أطلق منصة تويتر بلو، ومن المتوقع أن تجلب أرباحا قدرها 38 مليار دولار سنويا.

وواصل: «كل يوم يشهد جديدا بالنسبة لإيلون ماسك، مثل مشكلاته مع كبار المعلنين مثل أمازون وآبل، حيث اتهمته بإحداث تغييرات لا يوافقون على سياساتها مثل فصل الموظفين، حيث قام بعملية فلترة للموظفين، وبدأ في إعادة بعضهم إلى وظائفهم».

وتابع، أن قرارات إيلون ماسك بداية من يوم استحواذه على تويتر كانت مقصودة، من أجل إحداث تغييرات كبيرة، وهو ما أدى إلى حالة كبيرة من البلبلة.

تبني سياسة «فلترة الأخبار»

وأشار إلى أن تويتر سيحاول تبني سياسة «فلترة الأخبار» تنفيذا لسياسات إيلون ماسك، حيث صرح بأنه يستهدف جعل منصة التغريدات القصيرة أصدق منصة لتداول الأخبار، حيث قد يتم ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن كل الحسابات التي كانت معلقة تم إرجاعها للاستخدام مرة أخرى بقرار إيلون ماسك.