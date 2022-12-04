15 حدثا حول العالم خلال 24 ساعة.. استئناف إعلانات «آبل» على «تويتر»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 15 حدثا ما بين سياسي وأمني، وعلى رأسها منح «النواب» العراقي الثقة لمرشحين اثنيين لوزارتي البيئة والإعمار، فيما أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف السفارة الباكستانية الإسلامية في العاصمة الأفغانية «كابول»، أسفر عن إصابة حارس أمني.

وفي العراق، منح مجلس النواب «البرلمان»، الثقة لمرشحي وزارتي البيئة نزار محمد سعيد آميدي، والإعمار والإسكان بنكين عبد الله ريكاني، بالأغلبية المطلقة.

وكان «النواب العراقي»، أجل في وقت سابق، التصويت على منح الثقة لمرشحي الوزارتين، بسبب خلاف بين حزبي «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» الكرديين، فيما أصبحت وزارتا الخارجية والإعمار من حصة نصيب «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أما وزارتا العدل والبيئة فمن نصيب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بواقع 4 وزارات للأكراد..

وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نالت ثقة «مجلس النواب» في 27 أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23.

وكان السوداني، أكد خلال لقائه عدداً من أعضاء البرلمان عن محافظة صلاح الدين في «مدينة تكريت»، على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشدد رئيس الوزراء العراقي، ضرورة دعم الحكومة المحلية في إنجاز ما مطلوب منها وفق متطلبات المنهاج الوزاري.

«المركزي العراقي»: تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ 90 مليار دولار أمريكي

من جانبه، أعلن «البنك المركزي العراقي»، تجاوز الاحتياطي النقدي للبلاد حاجز الـ 90 مليار دولار أمريكي، «160% من قيمة الدينار العراقي»، مضيفا أنه أطلق صندوقاً تنموياً تجاوزت أمواله الـ 18 تريليون دينار؛ ليسهم في سد فجوة التمويل الحكومي.

وأشار «المركزي العراقي»، إلى منح 15 ترليون دينار كقروض في عدة مجالات: «الصناعة-الزراعة-التجارة- السكن»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، 22 شخصاً بينهم اثنيين بتهمة الإرهاب في 4 محافظات «نينوي-الأنبار-ميسان-البصرة».

وفي ماليزيا، أدى الوزراء المعينون في حكومة أنور إبراهيم،أمس السبت، اليمين الدستورية، أمام ملك البلاد السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، مما سمح لهم بتولي مهامهم رسميا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، دانت «رابطة العالم الإسلامي»، الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الباكستانية الإسلامية في العاصمة الأفغانية «كابول»، وجددالأمين العام لـ«العالم الإسلامي»، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى التأكيد على موقف الرابطة وعموم العالم الإسلامي، الرافض والمدِين للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وأياً كانت أسبابه.

وكانت السلطات في «إسلام آباد»، وصفت الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، بمحاولة اغتيال رئيس بعثة البلاد في «كابول»، عبد الرحمن نظاماني، الذي أسفر عن إصابة حارس الدبلوماسي الامني.

تبون يبحث خلال لقاء مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين

وأعرب العيسى، التضامن التام مع باكستان وشعبها في مواجهة الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي الجزائر، بحث رئيس البلاد عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالجزائر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، فيما قلد الأول، ملك الأردن، وسام أثير،كما وشح العاهل الأردني، الرئيس الجزائري بوسام النهضة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وفي وقت سابق، استقبل العاهل الأردني بمقر إقامته في «الجزائر العاصمة»، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، فيما شارك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في أعمال الدورة الـ8 لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، بالعاصمة الإيطالية «روما»، وقال إن بلاده أن تلعب دورا محوريا كقوة وساطة لتطوير منطقة المتوسط، وجعلها ملتقى للحضارات، مضيفا إن الجزائر تسعى إلى ايجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية وحلول عربية لمشاكل العالم العربي.

وأكد لعمامرة، أن العولمة غير المكتملة في العالم نتج عنها بلوغ العالم مستوى معين من التطور والتواصل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسسا اليوم» الإخبارية الروسية.

إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد وسط «بيت لحم»

وفي الأراضي الفسطينية المحتلة، أضيئت مساء أمس السبت شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد وسط مدينة «بيت لحم» بالضفة الغربية، بمشاركة العديد من الشخصيات الفلسطينية والمسيحية وقناصل وسفراء دول لدى فلسطين، إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد.

6 مايو المقبل..تتويج الملك تشارلز الثالث في «قلعة وستمنستر»

وفي المملكة المتحدة، أعلن «قصر بكنجهام» الملكي، أن تاج القديس إدوارد التاريخي، الذي كان محور تتويج الملوك في إنجلترا لأكثر من 350 عاما، نقل من «برج لندن» لتعديله بحيث يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث، لارتدائه في مراسم تتويجه في 6 مايو المقبل.

وسيتوج ملك بريطانيا، تشارلز الثالث بالتاج خلال حفل سيقام في «قلعة وستمنستر» بالعاصمة «لندن»، فيما قال الأمير هاري، في رسالة بالفيديو، ظهر خلالها مرتديا زي «سبايدر مان» بمناسبة عيد الميلاد لأيتام العسكريين: «عيد ميلاد سعيد!».

وفي الهند، نفت «شرطة مومباي» الواقعة على ساحل البلاد الغربي، أمس السبت، شائعات فرض حظر التجول في المدينة، مناشدة المواطنين بعدم الذعر.

وفي كندا، وجهت الشرطة المحلية، في «وينيبيج» يوم الخميس الماضي، اتهامات لشخص بقتل 3 سيدات بعد أشهر من اتهامه بقتل سيدة أخرى من السكان الأصليين، فيما أثار إعلان اعتقال شخص يشتبه بارتكابه سلسلة جرائم قتل استهدفت نساء السكان الأصليين موجة من الغضب والحزن، واتهامات للسلطات بالفشل في الوفاء بوعودها لحمايتهن.

وشهدت«وينيبيج» وسط البلاد، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية على ضوء الشموع، أمام منزل المشتبه به، بمشاركة عائلات الضحايا اللائي لم يعثر بعد على جثث الضحايا.

السجن 10 سنوات عالى وزير الموارد المائية الجزائري السابق بتهمة الفساد

قضائيا، أصدر القضاء الجزائري، حكما على وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بالسجن 10 سنوات نافذة، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري«نحو 7000 دولار أمريكي» بتهم فساد على علاقة بمشاريع قطاع الموارد المائية.

كما أدان القضاء الجزائري، الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، بالعقوبة نفسها على ذمة القضية ذاتها، فيما أدين المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المقيم في الخارج، قالي عبد الناصر، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه، فيما اصدر القضاء الجزائري، أحكام في حق بقية المتهمين في القضية تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وفي الولايات المتحدة، ربحت طالبتا طب توأمان كايلا وكيلي بينجهام في جامعة «ساوث كارولينا» الأمريكية 1.5 مليون دولار تعويضا لهما على إثر اتهامهما بالغش في أحد الاختبارات، في مايو 2016، وقالت هيئة محلفين في قرار، إن تطابق إجاباتهما طبيعي بحكم الصلة الجينية.

وفي نيجيريا، سحبت عائشة زوجة الرئيس النيجيري محمدو بوخاري دعوى تشهير أقامتها على طالب يدعى أمينو أدامو محمدو واتهمته بالإساءة إليها على «تويتر»،هبنشر صورة توضيحية لسيدة البلاد الأولى،زائفة زائفة بعد رد فعل غاضب في البلاد على إثر اعتقاله.

وفي روسيا، توفي الممثل المسرحي، الفنان الروسي ألكسندر كلاشنيشنكو، عن عمر يناهز 57 عامًا. ويعد الفنان الراحل، أحد أشهر الممثلين في مسرح مسرح بيرم للمشاهدين الصغار، حيث عمل في الفترة من 1988 إلى 2016.

تكنولوجيا، أتاح تطبيق «واتس آب» ميزة «Click to Chat» الجديدة لتمكين المستخدمين من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف، فيما أعلن مالك «تويتر»، إيلون ماسك، استئناف شركة«آبل» الإعلان على موقع التدوينات القصيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي».