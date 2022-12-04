كرم جبر: مفيد فوزي مقاتل في بلاط صاحبة الجلالة.. وسبق «تويتر» بجمله القصيرة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي كان «أحد المقاتلين في بلاط صاحبة الجلالة وظل يعمل وهو في سن التسعين وكأنه شاب في العشرين»، بحسب تعبيره.

وفاة الكاتب الصحفي مفيد فوزي

وأضاف كرم جبر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الكاتب الصحفي مفيد فوزي الذي توفي اليوم اشتغل في كل أنواع العمل الإعلامي سواء كان صحفيا أو مذيعا أو ناقدا وأنه كان مجيدًا في كل هذه الأعمال، وكان مخلصًا في أداء وظيفته.

وكشف جبر جانبا من تفاصيل زيارته الأخيرة للكاتب الصحفي مفيد فوزي، في أثناء مرضه قائلا: «زرته في المستشفى في الرعاية المركزة، وكان شاحب الوجه وكان يظهر عليه التعب والإجهاد، وقال أزيك يا كرم، قلت له إن شاء الله نطمئن عليك، وشد حيلك، وكان عايز يخرج من المستشفى رغم إنه باين التعب».

مواقف مفيد فوزي مع كرم جبر

وعن أبرز المواقف التي جمعته بالكاتب الصحفي مفيد فوزي، قال كرم جبر: «مواقف كثيرة منها على سبيل المثال عندما يعجبه موضوعات أنا بكتبها في روز اليوسف يرفع سماعة التليفون ويقول (كرم.. ثم يقول عنوان الموضوع ويغلق السماعة) كانت عبارات مؤثرة وكان يشجع الشباب، ولم يفرق بين شباب وعواجيز قارئ، ومثمنًا جيدًا للمادة التي كانت أمامه، وهو رئيس تحرير لمجلة صباح الخير».

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن مفيد فوزي كان يحتكم للمهنية والموضوعية والموضوعات الجذابة التي كان لها قراء، وتابع: «طول عمره يعتمد على قلمه الذي كان طريقه للوصول إلى الأماكن الرفيعة التي تقلدها.. وحول الفرق بين مفيد فوزي الصحفي ومفيد فوزي الإعلامي».

وأكد جبر: «مفيد فوزي أسلوبه في الصحافة هو أسلوبه في الإعلام، يعتمد على الجمل القصيرة التي تنفع عناوين ومانشيتات، واتضح بعد ذلك أن هذه هي لغة العصر، وهي اللغة التي يتم استخدامها في توتير، وغيرها كان سابقا في اختياره للجمل، حيث كان يكتب 3 فقرات كانت مؤثرة في أخبار اليوم».

وأوضح كرم جبر، أنّ الراحل مفيد فوزي عمل حوارات مع كل وزراء الداخلية في عيد الشرطة لدرجة أنه أصبح من طقوس الاحتفال بعيد الشرطة حوار مفيد فوزي مع الوزير، عمل حوارات مع كل وزارات الداخلية في عيد الشرطة من ضمن طقوس الاحتفال بعيد الشرطة حوار وزير الداخلية.