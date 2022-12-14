رئيس الوزراء: بعض المحال التجارية استغلت الأزمة الحالية لرفع أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن رئاسة مجلس الوزراء رصدت من خلال المقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، عدم انضباط أسعار السلع في الأسواق، مع استغلال البعض للأزمة الموجودة حاليا لوضع أسعار مغالى فيها للسلع: «كان بيحصل تعديل في سعر السلعة في اليوم الواحد بسبب الاستغلال».

مدبولي: ناقشنا مع كل الجهات ما يحدث من استغلال للأزمة الراهنة

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الشأن جرى الحديث عنه من قبل، من خلال لقاء جرى عقده مع مجموعة مصغرة من الوزراء وكل الجهات، وهو الأمر الذي جرى مناقتشه بشكل موسع في مجلس الوزراء، اليوم.

واستطرد: «الدولة بتتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة جدا في ضوء الدعم اللي بنقدمه والخدمات اللي مزودناش أسعارها، وكل ده بهدف أننا نخفف عن المواطن الأعباء المعيشية اللي هو فيها، ومينفعش مقابل هذا الكلام نجد البعض أو فئة من التجار يستغلوا الأزمة ويبالغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون سند ومنطق بهذا الشأن».