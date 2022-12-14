رئيس الوزراء: الحكومة يهمها توافر السلع للمواطن وتحقيق ربح للتاجر والمصنع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين بشكل عادل، وهذه نقطة مهمة للغاية خلال المرحلة المقبلة؛ فالدولة لن تصمت عن أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلعة.

وضع السعر على جميع السلع

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعرض على شاشة «extra news»، أن كل أجهزة الدولة المصرية جرى تكليفها بهذا التوجيه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وسيتم البدء في العمل عليه بعد وضع جميع الآليات: «قدامنا أسبوعين بالضبط فيما يخص وجود سعر موضوع على كل السلع».

التنسيق مع اتحادات الغرف بشأن السلع الاستراتيجية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم الآن التنسيق مع اتحادات الغرف والصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية: «عشان نعرف مداها السعري إية لما يروح المواطن في أي مكان يبقى عارف أن الكيلو من السلع دي في حدود كذا، ويتم تحديثه بصورة دورية عشان نتأكد أنه السعر العادل للسلعة».

وواصل: «يهمنا التاجر يكسب والصانع يكسب بس بمدى معقول، والمواطن يتوافر له السلع، إحنا كدولة في حاجات معينة متحملين تكلفة كبيرة جدا».