أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان ضحية «الطوبة بطنطا»: تروسيكل السبب

شيع أهالي قرية كفر شماخ التابعة لمركز كفر الزيات، جثمان حارس قاعة أفراح بطنطا إلى مثواه الأخير بعد أن أقدمت ربة منزل على ضربة بقالب طوب لخلاف نجليهما على تروسيكل.

«ساكن في طنطا من 20 سنة»، بهذه الكلمات قال حسن إبراهيم لـ «الوطن»، إن شقيقه المتوفى يدعى زكي إبراهيم محمود، ويبلغ من العمر 56 عاماً، ويعمل حارس في إحدى قاعات الأفراح بمدينة طنطا، ومقيم بمنطقة الغفران، منذ 20 عاما، ولديه 4 أبناء، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف حاد بالمخ، إثر قيام ربة منزل بضربه على الرأس «بقالب طوب» بعد مشاجرة نشبت بينهما للخلاف على مفتاح تروسيكل.

مفتاح التروسيكل

واستكمل حديثه: «بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين ربة منزل، بسبب خلافات بين نجليهما.. كانوا واخدين من ابن اخويا مفتاح التروسيكل، وبعد تدخل بعض الأشخاص لفض المشاجرة، ذهب إلى عمله كحارس في إحدى قاعات الأفراح، وفوجئ الموجودين بسقوطه أرضا، مغشياً عليه، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة».

تصريح الدفن

شيع أهالي قرية كفر شماخ، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمانه إلى مثواه الأخير، عقب الانتهاء من صلاة الجنازة عليه ودفنه، في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه الأهالي، وصراخ وعويل أسرته.

جاء ذلك بعد أن قررت النيابة العامة بمدينة طنطا، التصريح بدفن الجثمان وتسليمة إلى ذويه، لدفنه في مسقط رأسه، بعد انتهاء الطب الشرعي من توقيع الكشف على الجثة، لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

ضبط المتهمين

كشفت التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص يدعى ذكي إبراهيم محمود، ويبلغ من العمر 56 عاماً، ويعمل في إحدى قاعات الأفراح، ومقيم بمنطقة الغفران التابعة لمدينة طنطا، بعد تلقيه ضربه في رأسه على يد ربة منزل، مستخدمة «قالب طوب»، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات بين نجليهما على «تروسيكل»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

تمكنت وحدة مباحث ثان طنطا، من ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان عام القسم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.