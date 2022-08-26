مصرع مزارع في مشاجرة بالفيوم.. «تدخل لإنهاء الخلاف فتلقى ضربة بقالب طوب»

لقي مزارع مصرعه متأثراً بإصابته بعد ضربه بقالب طوب على رأسه أثناء تدخله لإنهاء مشاجرة بين شخصين في قرية الحادقة التابعة لمركز الفيوم، حيث نشبت مشادة كلامية بين شخصين بسبب خلافات الجيرة ثم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي والضرب بالحجارة، فتدخل المجني عليه لإنهائها، إلا أنّه تلقى ضربة بقالب طوب على رأسه تسببت في إصابته بنزيف بالمخ، وسقط أرضاً جثة هامدة غارقاً في دمائه، وسط صرخات الجميع، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

بلاغ بمصرع شخص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص في مشاجرة بين شخصين بقرية الحادقة بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان نشوب مشاجرة بين شخصين، وتبينّ مصرع مزارع يدعى «محروس أشعت»، إثر إصابته بنزيف في المخ عقب تعرضه لضربة بقالب طوب على رأسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين شخصين فقُتل بينهما.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثة المزارع المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ضبط طرفي المشاجرة

وتمكنّ ضباط مباحث مركز شرطة إطسا، من ضبط طرفي المشاجرة المتسببين في وفاة المزارع، وتبادل الطرفان الاتهامات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.