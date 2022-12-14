مقتل شخص على يد ربة منزل لخلافات على «توك توك» بالغربية.. «ضربته بقالب طوب»

شهدت منطقة الغفران بمدينة طنطا، مقتل شخصا في العقد السادس من العمر، بعد تلقيه ضربه على رأسه، من قبل ربة منزل، مستخدمة «قالب طوب»، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات بين نجليهما على مركبة «توك توك»، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمقتل شخص

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من قسم شرطة ثان طنطا، بمقتل شخص في العقد العقد السادس من العمر، على يد ربة منزل إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات بين نجليهما على مركبة توك توك، بمنطقة الغفران التابعة لدائرة القسم.

مشاجرة بسبب «توك توك»

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخص يدعي «ذكي. إ. م»، يبلغ من العمر 56 عاما، مقيم بمنطقة الغفران، بنزيف داخلي في المخ إثر تلاقيه ضربه على الرأس باستخدام «قالب طوب» على يد ربة منزل، بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات بين نجليهما على مركبة توك توك، وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه.

وضبطت الأجهزة الأمنية أطراف المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

العقوبة المتوقعة على ربة المنزل

وحول العقوبة المتوقعة على المتهم، قال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة رقم 236 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد، ويتم الحكم على المتهم بحسب القيد والوصف.