تفاصيل جريمة المحلة.. شاب ينهي حياة صديقه بسبب 20 جنيها

أدلى المتهم بقتل صديقه، باعترافات تفصيلية، حول ارتكابه للواقعة أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبسه، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، موضحا أنه أراد الانتقام منه، لرفض المجني عليه دفع 20 جنيها، كما أنها أمرت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، لبيان سبب الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

مشاجرة انتهت بجريمة

على أحد المقاهي بمنطقة إسو، بينما تصدر أصوات مناقشات الزبائن، فضلا عن أصوات التلفاز واللعب بأحجار الشطرنج والدومينو، غلب عليهم صوت مشادة كلامية حادة بين صديقين، وتبين من كلامهما أن الخلاف الدائر بينهما على مبلغ قيمته 20 جنيها، لم يدر أحد باله على هذه المشاجرة في بين صديقين طالما شاهدوهما سويا، وظن البعض أنهما إخوة.

لكن غير المتوقع بالنسبة لأهالي المنطقة، أن يشاهدوا جريمة قتل بشعة أمام أعينهما، في غضون دقائق احتدت المشاجرة بينهما أسفرت أن قيام أحد الصديقين بتسديد طعنات للآخر في منطقتي الصدر والبطن، مما أسقطه جثة هامدة غارقة وسط بركة من الدماء، حالة من الصدمة سيطرت على الأهالي، بينما المتهم فر هاربا.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوفاة الشاب «خالد» في نهاية العقد الثاني من عمره، إثر إصابته بعدة طعنات بواسطة أداة حادة «سكين» ولفظ أنفاسه الأخيرة على أثرها، وتم التحفظ عليه داخل المشرحة، وبإجراء التحريات تبين من وراء ارتكاب الجريمة، وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط المباحث من مطاردة المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب للواقعة على النحو المشار إليه.

العقوبة القانونية

وتعليقا على ذلك، أكد محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهان تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مضيفُا أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.