وفاة عائشة السادات شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات.. وتشييع الجثمان

شيعت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جثمان السيدة عائشة السادات شقيقة «بطل الحرب والسلام»، التي وافتها المنية اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد الأسرة.

وأكد كريم السادات عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى تشييع جثمان الفقيدة والدفن بمقابر جميعة عرابي، على طريق «مصر - الإسماعيلية»، مؤكداً عدم إقامة عزاء، واقتصر العزاء على تشييع الجثمان، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى.