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موعد ومكان عزاء ابنة شقيق الرئيس الراحل أنور السادات

كتب:

أحمد البهنساوى
07:06 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
اللواء عفت السادات- أرشيفية

اللواء عفت السادات- أرشيفية

قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن عزاء ابنة شقيقه نادية عصمت السادات، التي توفيت أمس، وجرى دفنها اليوم الأربعاء، سيكون غدا الخميس عقب صلاة المغرب.

عزاء نادية السادات

وبخصوص موعد ومكان عزاء نادية السادات، أوضح اللواء عفت السادات في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مراسم العزاء ستجرى عقب صلاة المغرب، في مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بجوار المريلاند.

سبب وفاة نادية السادات

وغيب الموت، أمس الثلاثاء، نادية السادات ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيقة الدكتور زين السادات رئيس مجلس التضامن المصري والعربي والإفريقى، وشيعت الجنازة اليوم الأربعاء من مسجد السلام بمدينة نصر.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» أكد عفت السادات، أن ابنة أخيه نادية عصمت السادات، توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي عانت منه لمدة أربعة أيام، مشيرا إلى أنها أصيبت بكورونا مطلع الأسبوع الحالي، وخاضت رحلة علاج لم تطل ثم توفيت بعد تراجع حالتها الصحية.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.