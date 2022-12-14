رئيس «الجالية المغربية» بمصر: يكفينا فخر التأهل للمربع الذهبي.. وأتوقع فوز أسود الأطلس

قالت كريمة حليم، رئيس رابطة الجالية المغربية في مصر، إنها تشاهد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، مع بعض أفراد الجالية في القاهرة.

دعم مصري للمغاربة

وأضافت كريم لـ «الوطن»: «الجالية المغربية كبيرة في مصر مش هنقدر نتجمع كلنا، لكن إخواتنا المصريين داعمين لنا إن شاء الله وهيكون في مغاربة بالكافيهات والفنادق بجانب أشقائهم المصريين».

وواصلت رئيس رابطة الجالية المغربية: «لو تأهل الأسود هسافر قطر لحضور النهائي، والمغرب ممثل عربي مسلم أفريقي وهذا مزيج والله أكيد له في ذلك حكمة».

دعاية جيدة للمغرب وسياحتها

وتابعت: «أتوقع فوز المغرب بهدفين لهدف، ولو مكسبناش يكفينا فخر الوصول للمربع الذهبي لأن المنتخب نقل صورة للشعب المغربي وتقاليده، لو عملنا ملايين الدعاية من أجل السياحة مكناش هنعمل اللي هيعمله، وكمان ظهر بر اللاعبين للوالدين وإعلاء قيمة الانتماء إلى الوطن والقضايا العربية ودعم فلسطين بعد حرص اللاعبين على رفع علمها عقب الفوز في كل مباراة».