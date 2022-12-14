خريطة عرض مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022 بمراكز القليوبية

«يلا نشجع المغرب»، شعار رفعته مديرية الشباب والرياضة من خلال توفير 100 مركز شباب لعرض مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022 الساعة التاسعة مساء اليوم، حيث قررت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تجهيز هذه المراكز لمتابعة المباراة وتشجيع المنتخب المغربي الشقيق.

خريطة إذاعة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

«الوطن»، تستعرض خريطة وأماكن مراكز الشباب المقرر فيها عرض مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 الليلة على مستوى محافظة القليوبية، بواقع 26 مركز شباب بإدارة بنها، و12 مركز بإدارة كفر شكر، و10 مراكز بإدارة قليوب، و13 بإدارة شبرا، و10 مراكز بإدارة الخانكة، و19 بإدارة طوخ، و11 بإدارة القناطر الخيرية، و8 مراكز بإدارة شبين القناطر.

أماكن إذاعة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

أوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن خريطة بث مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 الليلة الساعة 9 مساءا ستكون في مراكز الشباب التالية:.

إدارة شبين القناطر

- مركز شباب مدينة شبين القناطر.

- م.ش عرب صبيح.

- م.ش عرب الصوالحة.

- م.ش عرب جهينة.

- م.ش الأحراز.

- م.ش منشأة الكرام.

- م.ش كفر شبين.

- النادى الرياضي بشبين القناطر.

إدارة القناطر الخيرية.

- م ش أبوالغيط.

- م ش الخرقانية.

- م ش باسوس.

- م ش كفر الشرفا.

- م ش سندبيس.

- م ش شلقان.

- م ش المنيرة.

- م ش بهادة.

- م ش البرادعة.

- م ش قرنفيل.

- م ش الوقف.

إدارة طوخ

- مركز شباب أحهور الكبري

- مشتهر.

- قها.

- نامول.

- سنهرة.

- طنط الجزيرة.

- العبادلة.

- دندنا.

- قرقشندة.

- كوم الأطرون.

- كفرمنصور.

- ميت كنانة.

- كفر الفقاء.

- السفاينة.

- بلتان.

- زواية بلتان.

- الحصة.

- برشوم الكبرى.

- كفر الرجالات.

إدارة الخانكة

- عرب العليقات البحرية.

- أبوزعبل.

- كفر عبيان.

- عرب العيادة.

- الخانكة.

- القلج.

- الأمل، والخصوص، والمنايل

إدارة شبرا

- شبرا البلد، وسليم والوحدة.

- ابراهيم بك، ومنطى.

- ميت نما، والمنشية الجديدة.

- ناصر، و15 مايو.

- دمنهور شبرا، والشرقاوية.

- نادي بهتيم، والنيل، ونادي شبرا الخيمة.

إدارة قليوب

مركز شباب صنافير.

- قلما.

- بلقس.

- طنان.

- ناي.

- النادي الاجتماعي.

- حلابة.

- قليوب.

- سنديون.

- كوم اشفين.

إدارة بنها

- المنشية.

- مرصفا.

- ميت السباع.

- الشموت.

- كفرالشيخ إبراهيم.

- كفرالشموت.

- جمجرة الجديدة.

- جمجرة الكبرى.

- عزيز وبدوي.

- بطا، وبقيرة كفرالجزار

كفربطا، والرملة.

- إشراف دجوى.

- طحلة.

- السلام بساحل دجوى.

- كفرالعرب.

- شبلنجة .

- نقباس.

- ميت راضىي.

- كفرمناقر.

- دملو.

- ميت عاصم.

- كفر فرسيس.

إدارة شباب كفرشكر

- مركز شباب المنشأة الكبرى.

- مركز شباب المنشاة الصغرى.

- مركز شباب الصفين.

- مركز شباب ميت الدريج.

- مركز شباب أسنيت.

- مركز شباب كفرعزب غنيم.

- مركز شباب كفرتصفا.

- مركز شباب تصفا.

- مركز شباب المفتي.

- مركز شباب كفركردي.

- مركز شباب كفرالشهاوي خاطر.

- مركز شباب كفر الولجا.