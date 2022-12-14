محل حلويات يقدم هدية لمن يتوقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا.. «تورتة نص فاكهة»

«توقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا واكسب تورتة نص فاكهة ونص كوركند بندق»، شعار رفعه أحد محلات الحلويات في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، قبل مباراة المغرب وفرنسا، ضمن نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق فعالياتها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

المسابقة تهدف لإسعاد جماهير وعشاق الكرة

على الرغم من عدم تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2022 إلا أن إسماعيل البرعي، صاحب الـ60 عاماً، وأحد أصحاب محلات الحلويات، قرّر إسعاد جماهير وعشاق الكرة دون استثناء أحد، بتقديم مسابقة رياضية تتعلق بالمباراة التي تجمع منتخب المغرب العربي الشقيق وفرنسا، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

صاحب التوقع الصحيح يحصل علي «تورتة» مجانية

«حبينا نشجع منتخب المغرب العربي الشقيق لأنه يعتبر أول منتخب عربي يوصل لنهائيات كأس العالم، وفي مصريين كتير بيشجعوا المغرب وعندنا في بيلا بكفر الشيخ مشجعين كتير للمنتخب المغربي وقولنا نعمل مسابقة توقعات لنتيجة المباراة بين المغرب وفرنسا واللي هيتوقع صح يكسب تورتة نص فاكهة ونص كوركند بندق»، بهذه الكلمات بدأ أيمن إسماعيل البرعي، نجل صاحب المحل، حديثه لـ«الوطن».

شروط المسابقة

عِدة شروط وضعها «البرعي»، للفوز في المسابقة: «أهمها التوقع الصحيح من خلال كتابة تعليق على منشور المسابقة على الفيسبوك، ثم اختيار الفائز بشكل عشوائي ومن خلال الرد على الكومنت الخاص بتوقعه، وآخر موعد للتوقع هيكون قبل انطلاق المباراة، مع تطبيق الشروط والأحكام، والفائز هيستلم العرض، وأهم حاجة بالنسبة لنا إن المغرب يفوز إن شاء الله».

وأوضح «البرعي» أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مسابقات لتقديم حلويات مجانية للمشجعين، بل سبق وأن تم عمل مثل هذه المسابقات: «مش أول مرة نعمل مسابقة زي كدة.. احنا متعودين في أي مباريات خاصة بالمنتخب المصري بنعمل مسابقات زي كده وده عشان نشجع الناس على الاهتمام بالرياضة، وعشان نفرح الناس».