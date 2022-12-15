وفاة محمود البديوي أقدم مسحراتي في الغربية.. عمره 100 عام

لفظ أقدم مسحراتي بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، أنفاسه الأخيرة داخل منزله بقرية كفر الهواشم، التابعة للمركز، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد.

عمره 100 عام

65 سنة بيسحرنا في رمضان، هكذا بدأ علي شتا، أحد أهالي قرية كفر الهواشم، حديثه مع «الوطن»، موضحا أن المتوفى يدعي محمود البديوي، يبلغ من العمر نحو 100 عام، ويعمل مسحراتي، ولديه 2 من الأبناء، وكان لشهر رمضان مذاق خاص بوجوده، لأنه كان يتمتع بصوت عذب، وينتظره الأطفال كل يوم في الشهر المبارك، مؤكدا: «أنا عندي فوق الخمسين سنة، اصحى على الدنيا وهو بيسحر».

وأكد «شتا» أن المتوفى كان قلبه عامر بالإيمان، حافظا لكتاب الله، مداوم على أداء الصلوات الخمس في المسجد، ويحبه الكبار والصغار، مشيرا إلى أنه دئما ما كان يحمل في جيبه بعض من الحلوي، ويقدمها كهدية للأطفال، ومنذ عام تقريبا تعرض لحريق، أثناء إعداده الطعام، وأصيب بحروق بسيطة، وكان يزوره الكبار والصغار، إلي أن أتم الله شفائه.

تشييع الجنازة

وشيع أهالي قرية كفر الهواشم، جثمان محمود البديوي، أقدم مسحراتي، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، عقب الانتهاء من صلاة الظهر، في مشهد جنائزي مهيب، حضرة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن الشديد، انتابت الجميع واتشحت السيدات بسواد حزنا على فرقه، نظراً لأنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.