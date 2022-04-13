سيد زيان أول مسحراتي للفن بـ«كذا شغلانة».. دكتور ومدرس وجزار

صوته المميز وخفة دمه جعلته واحدا من أهم نجوم الكوميديا في جيله، وعلى الرغم من أنه لم يكن نجم صف أول، إلا أن وجوده في أي عمل يضيف له البهجة والروح الكوميدية، خاصة حين يغني ويطرب ويسلطن المشاهدين، فيردد كل من خلف الشاشات «الله عليك يا سيد يا زيان».

«يوميات نجاتي المسحراتي»

أدوار عديدة ومختلفة لعبها الفنان سيد زيان، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، بينها شخصية المسحراتي، الذي يعتبر أفضل من جسدها على شاشة التليفزيون في مسلسل «يوميات نجاتي المسحراتي».

سيد زيان «نجاتي» الفن

«محدش شاف نجاتي.. لابس جلابية وفوقيها كمان طقّية.. شغّال في كل شغلة.. ولسانه تقولش نبلة.. كأنه مشخصاتي.. شغّال مسحراتي.. شغال مصحياتي»، كلمات أغنية تتر «يوميات نجاتي المسحراتي» بصوت عدد من الفنانين المشاركين في العمل بينهم الراحل يوسف عيد، ليصبح المسلسل انطلاقة حقيقية لـ سيد زيان، في بداية الستينيات.

موهبة سيد زيان، لفتت الأنظار بشدة في «يوميات نجاتي المسحراتي»، واستطاع بذلك الدور إبراز موهبته وخفة ظله بتجسيد تلك الشخصية الرمضانية، وكذلك أظهر موهبته في الغناء، وتمكنه من التلون في أداء جميع المهن تحت عباءة المسحراتي.

قصة مسلسل «يوميات نجاتي المسحراتي»

وتبدأ حلقات مسلسل «يوميات نجاتي المسحراتي» بأغنية موال بصوت سيد زيان، تشرح فكرة شخصية الحلقة سواء «مدرس، جزار، طبيب، سائق» وغيرهم، وتحول كل شخصية منهم إلى مسحراتي يوقظ أبناء مهنته في ليالي رمضان بالغناء والدق على الطبلة.

«يوميات نجاتي المسحراتي» من تأليف وأشعار بخيت بيومي، وسيناريو وإخراج مهدي القماطي، وبطولة سيد زيان، أنور عبد المنعم، يوسف عيد، محمود الحفناوي، عثمان عبد المنعم، وغيرهم.

ذكرى وفاة سيد زيان

وقدم سيد زيان العديد من الأعمال الفنية المهمة التي بلغ عددها نحو 211 عملا ما بين السينما والدراما والمسرح، وتوفي في 13 أبريل 2016، بعد فترة طويلة من المرض والعلاج إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2003.