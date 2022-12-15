أشرف زكي عن مسرحية «فرصة سعيدة»: الإخراج متعتي

أعرب الدكتور أشرف زكي، خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي، عن سعادته بمشاركته في إخراج العرض المسرحي «فرصة سعيدة»، الذي يعرض في موسم الرياض.

وقال أشرف زكي عن عرض «فرصة سعيدة»: «نقدّم المولد الشعبي والطقوس التنوره والأراجوز، الإخراج متعتي وحبي وشغلي وعشقي، بجد نفسي في الإخراج».

مسرحية فرصة سعيدة

ويشارك في العرض المسرحي «فرصة سعيدة» عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبدالرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان، ومن إخراج أشرف زكي.

ويعيد العرض المسرحي غادة عادل إلى خشبة المسرح، بعد غياب سنوات عديدة، وأعربت الفنانة عن سعادتها بمشاركتها في موسم الرياض بالعرض المسرحي «فرصة سعيدة»، قائلة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «سعيدة بوجودي في موسم الرياض بمسرحية فرصة سعيدة من يوم 14 إلى يوم 18 في انتظاركم».